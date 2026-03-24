В Саратове изменится схема движения автобуса маршрута «9Б» в апреле

Власти областного центра скорректируют маршрут автобуса № 9Б.

С апреля 2026 года изменится схема движения одного из городских автобусных маршрутов. Как информирует паблик «Саратовский транспорт», автобусы № 9Б начнут курсировать от Сенного рынка в направлении Мирного переулка.

Изменения связаны с возобновлением движения трамваев третьего маршрута, которые пойдут от Кировского трамвайного депо до остановочного пункта «6-я Дачная». В связи с этим корректировка маршрута позволит оптимизировать транспортную сеть города.

На линию планируется выпустить 10 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Интервал движения составит от 3 до 6 минут в часы пик.

Добавим, что стоимость проезда в автобусе № 9Б сохранится на прежнем уровне — 10 рублей.

Ольга Сергеева