Бывшая продавщица саратовского магазина совершила в нем незаконные ночные «покупки»

В Саратове бывшая продавщица магазина подозревается в краже денег и товаров.

Об этом сообщило городское управление МВД.

В полицию обратился представитель торговой точки, расположенной в одном из ТЦ Фрунзенского района. Он заявил, что ночью 19 января неизвестный проник внутрь магазина и похитил из кассы 11 764 рубля, а также угги, аксессуары для волос и женскую сумку. При этом вместо настоящих денег злоумышленник оставил пятитысячную купюру из банка приколов.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением). Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 23-летняя жительница Гагаринского района, ранее не судимая. Девушка раньше работала в этом магазине продавцом и при увольнении не вернула запасной ключ от рольставни, которым и воспользовалась для проникновения.

Похищенные деньги злоумышленница уже потратила. Часть вещей — угги и сумку — полицейские изъяли. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ольга Сергеева