Названы имена ещё троих геройски погибших на фронтах СВО жителей Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли ещё трое уроженцев Саратовской области.

В городской администрации сообщили о гибели саратовцев Артёма Пархоменко и Рима Богданова.

Также не вернулся домой гвардии ефрейтор Александр Зенин из Марксовского района. Он родился в посёлке Белоглинный Озинского района, позднее его семья переехала в Водопьяновку. После окончания местной школы и училища №46 в Марксе, в 2005 году его призвали на военную службу. Служил в пограничных войсках противовоздушной обороны в Чите в должности стрелка мотострелкового батальона.

Прощание с Александром Зениным состоится в посёлке Водопьяновка.

