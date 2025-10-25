Бывшего депутата саратовской облдумы Чернышевского признали иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации пополнило список иностранных агентов, включив в него экс-депутата Саратовской областной думы Дмитрия Чернышевского*.

Соответствующая информация была обнародована на официальном портале ведомства накануне.

В обоснование своего решения Минюст приводит доводы о том, что упомянутый гражданин занимался распространением заведомо ложных данных, искажающих внутреннюю и внешнюю политику, проводимую российским государством. Помимо этого, вменяется распространение недостоверных материалов, формирующих в обществе негативное восприятие роли Вооруженных Сил России. Важным обстоятельством также указывается его постоянное проживание за рубежом.

Что касается биографии Дмитрия Чернышевского, то он имеет ученую степень кандидата исторических наук и ранее занимал пост проректора по связям с общественностью в Саратовском государственном университете. Его политическая карьера в региональном парламенте продолжалась с 2012 по 2021 год, после чего он сложил депутатские полномочия. Публичная деятельность политика неоднократно сопровождалась скандальными инцидентами, наиболее резонансным из которых стала физическая конфронтация с коллегами-коммунистами в ходе одного из парламентских заседаний.

*лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ.

Ольга Сергеева