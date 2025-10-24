Саратовские депутаты подозревают противников строительства школы в экстремизме

Некоторые саратовцы предпринимают попытки воспрепятствовать строительству новой школы и благоустройству парка «Территория детства» в Ленинском районе.

Сергей Гладков в очередной раз уличил в организуемых провокациях псевдообщественников, выступающих против строительства новой школы.

«В Ленинском районе строится новая школа на тысячу сто мест. Именно ее появление сделает это пространство настоящей территорией детства, вкупе с реализацией решения по Центру детского творчества, доступностью для жителей плоскостных спортивных сооружений и вводом новой парковой зоны, которая соединит существующий парк с Ласточкино.

Новые возможности развития детей и качественно иной уровень получения образования делают этот проект развития уникальным, явно выходящим своими масштабами за рамки района. Это пример комплексного, правильного и законного решения в интересах жителей и города.

Но, несмотря на то, что оно уже реализуется, поддерживается жителями и ожидается школьниками и их семьями, те, кто организует провокации, препятствуя интересам развития и выступая против людей, не успокаиваются, осуществляя новые информационные атаки в интернет-сообществах.

Это лишний раз доказывает их аффилированность тем, кто сознательно противодействует развитию города и области. И даже осознание того, что подобные действия уже квалифицируются в отдельном случае правоохранительными органами как экстремистские, не являются препятствием для таких как Таниди, Елизарова, Игуменова и Налимова. Они продолжают бороться против жителей в угоду интересам желающих обогатиться за государственный счет. Уверен, что и их деяниям будет дана оценка правоохранительными органами. Это лишь вопрос времени«, — поделился Гладков.

Депутат Роман Чуйченко высказался, что новая зелёная зона площадью десять гектаров и экотропа протяженностью более двух километров рядом с новой школой в Ленинском районе являются лучшим ответом активистам, выступающим против планов городского развития. Также он отметил, что люди все меньше склонны верить страшилкам, сочиняемым провокаторами.