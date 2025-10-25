Жители Саратова продолжают осенью собирать грибы на деревьях

Саратовцы сообщают о необычных находках в городской черте: грибы, растущие прямо на стволах деревьев.

Как стало известно, местные жители активно делятся случаями обнаружения вешенок и опят в неожиданных местах. Так, Анастасия Демидова рассказала, что заметила «грибное дерево» недалеко от дома № 85 на проспекте 50 лет Октября. «Возвращались с ребенком из детского сада, подняла глаза — а там целая россыпь», — прокомментировала она свою находку.

Другой горожанин, Дмитрий Изотов сообщил о впечатляющем результате: ему удалось собрать около 20 килограммов вешенок, причем вес одного из экземпляров достигал двух килограммов. Ранее аналогичный случай описывал Федор Цыганов, которому потребовалось всего пять минут, чтобы набрать аналогичное количество грибов.

Не остаются без внимания и традиционные для этого времени года опята — некоторые саратовцы продолжают их активный сбор в пределах города.

Ольга Сергеева