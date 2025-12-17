В Саратовской области стартовал второй модуль региональной программы «Наши герои»

Стартовал второй модуль региональной программы «Наши герои» — программы, реализуемой по инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, направленной на профессиональную адаптацию и подготовку ветеранов СВО к работе в органах власти и иных государственных структурах региона.

На этом этапе особое внимание уделяется экономике и финансам: участники изучают основы бюджетной системы и бюджетного процесса, финансовой политики, экономические механизмы принятия управленческих решений, порядок функционирования различных отраслей экономики – промышленности, сельского хозяйства, транспортной системы, стратегии пространственного развития. Это ключевые компетенции для будущих руководителей, отвечающих за эффективное распределение ресурсов и социально-экономическое развитие территорий.

Программа также включает модули по системе государственного управления, региональному и муниципальному управлению, современным технологиям управления, тем самым формируя у участников системное управленческое мышление и готовность к ответственной и эффективной службе.

На открытии модуля выступили представители Высшей школы госуправления РАНХиГС – академический директор программы от РАНХиГС Светлана Миронова, менеджер Центра специальных программ и проектов Анастасия Доломанова.

Во второй половине дня программу посетили вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Михаил Орлов, министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов, директор Поволжского института управления РАНХиГС Виктор Чепляев, которые провели открытую беседу с участниками программы, обсудив ключевые вопросы реализации программы, в том числе межмодульной стажировки.

Ветераны, прошедшие первый модуль, уже проявляют себя в органах МСУ, общественных советах и региональных проектах. Второй модуль открывает для них новые возможности — теперь с глубоким пониманием экономических процессов и инструментов управления финансами.