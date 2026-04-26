Бывший депутат Саратовской облдумы оспаривает изъятие у него памятника в кассации

Экс-депутат Семён Глозман оспаривает изъятие «гагаринского» здания в кассации.

Бывший депутат областной думы подал кассационную жалобу на решение об изъятии здания на улице Рабочей, 22. Арбитражный суд Поволжского округа принял заявление, но не стал приостанавливать исполнение решения.

Спорный объект — памятник архитектуры площадью более 1,6 тыс. кв. метров на участке в 882 кв. метра. В начале XX века здесь располагалось консульство Германии, а в советское время — аэроклуб, где в 1950-х учился Юрий Гагарин. В 1990-х здание передали в капитал банка «Радоград», позже оно перешло к «ЛУКОЙЛу», а в 2009 году Глозман выкупил его и использовал в коммерческих целях.

Иск об изъятии в пользу государства подали прокуратура и ТУ Росимущества в октябре 2024 года, посчитав отчуждение незаконным. Защита экс-депутата настаивала на истечении срока давности (31 год) и указывала, что объект не относится к федеральным памятникам. Однако Арбитражный суд области изъял здание, а апелляция оставила решение в силе.

В 2025 году губернатор Роман Бусаргин возглавил рабочую группу, которая анализирует переданное в частные руки имущество и решает, что изымать в госсобственность. За несколько лет Росимущество подало в регионе более 60 подобных исков.

Ольга Сергеева