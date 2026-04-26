В Саратове на Чапаева в ДТП пострадал молодой мотоциклист

В центре Саратова мотоциклист попал в больницу после столкновения с Opel.

Днём 25 апреля на пересечении улиц Чапаева и Советской произошла авария с участием двухколёсного транспорта. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, сигнал о ДТП поступил в 15:49 напротив дома № 49.

По предварительным данным, автомобиль Opel под управлением 47-летнего мужчины столкнулся с мотоциклом Honda, за рулём которого находился 23-летний парень. В результате удара байкера госпитализировали.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося.

