Бывший ФАП в Энгельсском районе снова пытаются продать через торги на понижение за полмиллиона

Комитет по управлению имуществом Саратовской области вновь не смог продать бывшее здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Красный Партизан Энгельсского района.

На прошлой неделе торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Площадь строения составляет 52,9 кв. м, к нему прилагается земельный участок площадью 132 кв. м.

Объект выставляется на продажу уже не первый год. В этом году его оценили в 515 тысяч рублей.

После очередной неудачи министр Екатерина Лавренко подписала распоряжение об изменении условий продажи: теперь объект будет реализовываться через публичное предложение с возможностью снижения цены. Стартовая сумма осталась прежней. Ожидается, что торги на понижение привлекут больше покупателей.

Ольга Сергеева