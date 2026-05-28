«Саратовводоканал» отменил запланированное на четверг массовое отключение ХВС

Водоснабжающее предприятие объявило об отмене ранее запланированного массового отключения холодного водоснабжения в Саратове.

Прекращение подачи воды должно было затронуть Кировский, Октябрьский, Заводской и Фрунзенский районы и было назначено на 28 мая с 01:00 до 11:00.

Отключение воды планировалось для проведения работ по замене участков водопроводов диаметром 1000 мм на улице Посадского и Астраханской, а также диаметром 600 мм на улице Большой Горной и Железнодорожной. Однако, по техническим причинам, «Саратовводоканал» принял решение перенести плановое отключение.

О новой дате и времени проведения работ будет сообщено дополнительно.

Ольга Сергеева