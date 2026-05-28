Соцфонд проинформировал саратовцев о новой ежегодной семейной выплате с 1 июня 2026 года

С июня Отделение СФР региона начнет прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату.

Напомним, она предназначена для официально трудоустроенных граждан, воспитывающих двоих и более детей.

Право на получение данной меры поддержки имеют семьи, в которых родители своевременно уплачивали налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и не имеют задолженностей по алиментам. Возраст детей может достигать 23 лет, если они продолжают обучение в образовательных организациях на очной основе.

Одним из ключевых критериев для назначения выплаты является уровень дохода семьи. Он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе. Кроме того, специалисты фонда будут проводить оценку имущественной обеспеченности заявителей, чтобы удостовериться в их соответствии установленным нормам.

Заявки на получение выплаты можно будет подать дистанционно через портал Госуслуг или лично в клиентских службах Социального фонда. Период обращения за помощью продлится до 1 октября, что обеспечит жителям Саратовской области достаточное время для оформления необходимых документов и получения государственной поддержки.

