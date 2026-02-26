Бывший глава саратовского минздрава Олег Костин отметил День рождения медицинского спирта

Экс-министр здравоохранения Олег Костин поздравил россиян с Днем рождения спирта.

Бывший глава саратовского минздрава, а ныне главврач Люберецкой больницы Олег Костин в своем Telegram-канале обратился к подписчикам по случаю Дня рождения спирта, который отмечался 25 февраля.

Костин назвал этиловый спирт «молчаливым стражем безопасности» и незаменимым помощником медиков. По его словам, с дезинфекции рук и инструментов начинается каждое утро врачей, а любая операция невозможна без антисептиков. Кроме того, спирт используется для консервации биоматериалов и входит в состав многих лекарств.

Медик подчеркнул, что спирт ежедневно спасает жизни, обеспечивая стерильность в клиниках, но предупредил, что при неосторожном обращении он может быть опасен.

Ольга Сергеева