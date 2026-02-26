Четырех человек спасли на пожаре из-за окурка в девятиэтажке под Саратовом

В Балакове из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали четырех человек.

В девятиэтажном доме № 32 на улице 60 лет СССР в Балакове произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило вечером 24 февраля в 17:39, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Горела квартира на третьем этаже. Площадь пожара составила всего один квадратный метр, однако из-за задымления спасателям пришлось эвакуировать с верхних этажей четырех человек с помощью специальных устройств. На месте работали три единицы техники. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Ольга Сергеева