Бывший глава саратовского Минздрава Олег Костин занял новую должность в Подмосковье

Экс-министр здравоохранения Саратовской области возглавил крупную государственную клинику.

Новым исполняющим обязанности руководителя Ступинской областной клинической больницы назначен Олег Костин. Информацию о кадровых изменениях официально распространила пресс-служба самого медицинского учреждения.

Напомним, до недавнего времени Олег Костин занимал пост министра здравоохранения Саратовской области, который он бессменно возглавлял на протяжении четырех лет. На новой должности в Московской области ему предстоит курировать работу одного из ключевых районных центров оказания медицинской помощи.

Ольга Сергеева