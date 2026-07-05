В Саратове в июле завершается ремонт дороги на площади Ленина

В Саратове подходит к завершению ремонт участка площади имени Ленина протяженностью 450 метров.

Восстановление покрытия проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По данным на текущий момент, готовность объекта составляет 96%. На данном этапе уже выполнены фрезерование старого покрытия, укладка нового асфальтобетона и установка бордюрного камня. Строителям осталось нанести дорожную разметку.

Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и не перекрывать движение в часы пик, основные работы проводятся в ночное время суток.

Масштабная программа обновления дорожной сети продолжится и в следующем году. Всего в 2026 году в Саратове планируется отремонтировать 17 километров транзитных маршрутов. К настоящему моменту подрядные организации уже завершили работы на улицах Емлютина, Политехнической и на двух участках Ново-Астраханского шоссе. В ближайшее время специалисты приступят к ремонту проспекта 50 лет Октября на участке от Второго Красноармейского тупика до площади Ленина, общая длина которого составит около одного километра.

Полный перечень дорог, которые подлежат ремонту в текущем и последующих периодах, опубликован на официальной странице регионального министерства транспорта во «ВКонтакте».

Ольга Сергеева