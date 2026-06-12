Бывший храм и два жилых дома стали объектами культурного наследия региона

В Саратовской области расширили список культурного наследия.
Соответствующие приказы подписаны министром Владимиром Мухиным.
В Энгельсе в реестр включены:
- «Дом жилой, в котором в 1930‑е – 1941 гг. находился Республиканский радиокомитет» (ул. Петровская, 114).
- «Дом жилой, кон. XIX в.» (ул. Пушкина, 27).
Также статус ОКН регионального значения получил «Жилой дом» 1895 года постройки в р. п. Лысые Горы (ул. Советская, д. 1), где с 1990 по 2015 год действовал храм.
Для этих объектов утверждены границы территории и предметы охраны, и теперь на них распространяются меры государственной защиты.
Ольга Сергеева