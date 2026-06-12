В Саратовской области дорожники обновляют городские тротуары

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о начале масштабных работ по благоустройству 35 километров тротуаров.

На эти цели из бюджета выделено 200 миллионов рублей.

В Балакове уже обновлена пешеходная дорожка, ведущая к озеру на улице Факел Социализма, а в посёлке для многодетных семей в 21-м микрорайоне появился новый тротуар. В Пугачёве завершено строительство тротуара на улице Набережной, а на улице Ермощенко подрядчик приступил к подготовительным работам, включая укладку бордюров.

В Ершове ведётся обустройство нового тротуара протяжённостью 900 метров у агропромышленного лицея на улице Чехова. В Марксе дорожники сдали объекты на Загородной Роще вблизи ЦРБ и на проспекте Ленина в границах улиц Бебеля и Энгельса.

Ольга Сергеева