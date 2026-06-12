Саратовчанка Анастасия Пархоменко получила звание «Мать-героиня» за воспитание 10 детей

В Саратове многодетной матери присвоено звание «Мать-героиня».

Награждение Анастасии Пархоменко, воспитывающей 10 детей, прошло в правительстве Саратовской области и было приурочено к предстоящему Дню России.

Губернатор Роман Бусаргин вручил государственные и региональные награды жителям региона. Помимо Анастасии Пархоменко, еще 7 человек были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Также 19 жителей получили почетный знак губернатора «За мужество и отвагу» за проявленное мужество при исполнении воинского долга.

Кроме того, 4 гражданина были награждены медалью губернатора области «За содействие специальной военной операции» за помощь бойцам на передовой и сбор помощи. На мероприятии также были вручены награды за вклад в развитие культуры, медицины, образования и науки.

Ольга Сергеева