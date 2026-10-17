Бывший кинотеатр «Маяк» власти Саратова хотят снести для расширения дорог

В Саратове планируют снести здание бывшего кинотеатра «Маяк» на улице Соколовой. Этот вопрос обсудили на заседании городской думы.

Кинотеатр расположен на углу улиц Весёлой и Соколовой. Здание построено в 1949 году, период наиболее активной работы пришёлся на советскую эпоху. В 1990-е «Маяк» закрыли — несколько лет здание простояло заколоченным и пришло в упадок. Позже его отреставрировали под торговый центр, сейчас там находятся офисы и магазины.

Руководитель городского комитета по управлению имуществом Александр Серебряков отметил, что территорию под зданием рассматривают для реконструкции и расширения дорожной сети до Славянской площади. Планов по реконструкции «Маяка» у чиновников нет: его планируют изъять у собственника, предложив выкупную стоимость, и затем снести. Сумма оценки не уточнялась.

Добавим, что сравнительно недавно в государственную собственность удалось вернуть кинотеатр «Саратов» в Ленинском районе. Это здание тоже долго стояло заброшенным и несколько раз горело.