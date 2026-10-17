Саратовцам рассказали, зачем нужна справка о доходах и как её получить онлайн

Справка о доходах на Госуслугах: когда нужна и как получить

Справка о доходах может понадобиться для налогового вычета, оформления кредита или займа, визы, пособия в центре занятости, расчёта пенсии, установления опеки, а также в суде по имущественным спорам — при разводе, расчёте компенсации или выплате алиментов.

Запросить её можно на Госуслугах. Перейдите в раздел со сведениями о доходах, войдите с подтверждённой учётной записью и скачайте справку за нужный год. Доступны документы за последние 3 года. За один год их может быть несколько — от разных налоговых агентов, каждую нужно скачивать отдельно.

Электронная справка имеет такую же юридическую силу, как бумажная с подписью и печатью работодателя. Её можно отправить по электронной почте, например в банк. По справке также можно проверить, с какой суммы зарплаты удерживается НДФЛ и предоставляет ли работодатель вычеты. Подробные инструкции — в разделах «Как получить справку о доходах на Госуслугах» и «Что такое налоговые вычеты по НДФЛ».