Экстренные службы Саратовской области отработали готовность к коммунальным авариям зимой

В учениях участвовали сотрудники различных ведомств.

Участники отработали взаимодействие при ЧС на объектах жизнеобеспечения во всех районах региона. В каждом случае давались отдельные вводные.

Так, в левобережных районах из-за резкого похолодания, шквалистого ветра и обледенения проводов «возникла угроза» отключения тепла и света. В Аркадакском районе из-за «аварии» в котельной исчезло отопление в жилом секторе. Аварийные бригады развернули мобильные котельные и дизель-генераторы, показав навыки быстрого восстановления подачи ресурсов.

«По итогам тренировки будет проведён детальный разбор действий всех служб с направлением муниципалитетам рекомендаций по повышению надёжности инженерных сетей в предстоящий отопительный сезон», — сообщили в комитете региональной безопасности.