Бывший немецкий завод в Энгельсе начал выпуск товаров для рынка России

В Энгельсе на мощностях бывшего завода Bosch возобновлено производство бытовых газовых котлов.

Компания «Термотехника Энгельс» осенью 2025 года торжественно запустила современную производственную линию.

Как сообщил региональный Мининвест, инвестиции в модернизацию предприятия составили 200 миллионов рублей. Производство полностью ориентировано на отечественные разработки и комплектующие — котлы созданы российскими инженерами без использования зарубежных технологий.

Производственные мощности завода позволяют выпускать до 100 тысяч настенных газовых котлов ежегодно. Продукция будет поставляться во все регионы России, укрепляя позиции отечественных производителей на рынке отопительного оборудования.

