В саратовском лесу распустилась редкая «грибная роза»

Осенние пейзажи природного парка «Кумысная поляна» продолжают вдохновлять фотографов.

Пользователи сообщества «Кумыска онлайн» в соцсети делятся снимками, запечатлевшими ноябрьское преображение этой охраняемой территории.

Среди привычных видов особый интерес вызвала необычная находка — читательница Светлана Прокофьева прислала фотографию позднего гриба-дрожалки, распустившегося на коре дерева подобно розе.

Новый фоторепортаж, опубликованный 12 ноября, получил название «Мрачная красота леса». На снимках запечатлены укрытые туманом вершины парка, уже лишившиеся ярких красок, но сохранившие свое сезонное очарование.

Ольга Сергеева