Украинские беспилотники пытаются атаковать Саратовскую область

Сегодня, 30 апреля, на территории региона была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Соответствующее сообщение поступило от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Саратовской области!» — говорится в рассылке.

Ранее в аэропорту Саратова уже были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.

На момент публикации официальных комментариев от губернатора региона Романа Бусаргина не поступало.

Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.

Ольга Сергеева