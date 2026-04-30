Украинские беспилотники пытаются атаковать Саратовскую область

Сегодня, 30 апреля, на территории региона была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Соответствующее сообщение поступило от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Саратовской области!» — говорится в рассылке.
Ранее в аэропорту Саратова уже были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.
На момент публикации официальных комментариев от губернатора региона Романа Бусаргина не поступало.
Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.
Ольга Сергеева