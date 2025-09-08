В Саратовской области 11 сентября власти ограничат продажу алкоголя

В Саратовской области 11 сентября ограничат продажу алкоголя в магазинах.

Регион присоединится к акции в честь Всероссийского дня трезвости.

Под запрет попадет розничная торговля спиртным в супермаркетах и специализированных отделах. Рестораны и бары будут продавать алкоголь только для употребления на своей территории.

Кроме Дня трезвости, в регионе действуют запреты на продажу алкоголя в День защиты детей (1 июня), День молодежи (последняя суббота июня), День знаний (1 сентября), Татьянин день (25 января) и в день последних звонков.