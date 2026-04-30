Cаратовцы вошли в число финалистов престижного конкурса «Призвание — НКО. 2026»

Стали известны имена финалистов конкурса «Призвание — НКО. 2026».
По итогам отбора в решающий этап вышли 49 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа. Всего в финале представлены 151 сотрудник и доброволец некоммерческих организаций. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики региона.
Среди лучших — сразу четыре представителя Саратовской области:
Анастасия Шевченко-Севостьянова, директор Фонда «Единение»;
Оксана Карелина, директор АНО «Развитие»;
Наталья Коваценко, директор фонда «Океан»;
Маргарита Дубова, педагог-психолог фонда «Родительская лига».
Торжественная церемония награждения победителей состоится 16-17 июня 2026 года в Нижнем Новгороде. Мероприятие пройдет в рамках VIII Ассамблеи СО НКО регионов Приволжья «Новые возможности сотрудничества».
Ольга Сергеева