Cаратовцы вошли в число финалистов престижного конкурса «Призвание — НКО. 2026»

Стали известны имена финалистов конкурса «Призвание — НКО. 2026».

По итогам отбора в решающий этап вышли 49 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа. Всего в финале представлены 151 сотрудник и доброволец некоммерческих организаций. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики региона.

Среди лучших — сразу четыре представителя Саратовской области:

Анастасия Шевченко-Севостьянова, директор Фонда «Единение»;

Оксана Карелина, директор АНО «Развитие»;

Наталья Коваценко, директор фонда «Океан»;

Маргарита Дубова, педагог-психолог фонда «Родительская лига».

Торжественная церемония награждения победителей состоится 16-17 июня 2026 года в Нижнем Новгороде. Мероприятие пройдет в рамках VIII Ассамблеи СО НКО регионов Приволжья «Новые возможности сотрудничества».

Ольга Сергеева