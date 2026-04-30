В Саратовской области прошел Международный турнир по мини-футболу

Старты объединили команды из России и Казахстана.

В рамках Года единства народов России Саратовская областная общественная организация «Культурный центр «Казахстан»» совместно с Духовным управлением мусульман Саратовской области организовала Международный турнир по мини-футболу. Масштабное спортивное событие состоялось в рамках проекта «В единстве наша сила».

Соревнования длились два дня и собрали 16 команд. Участие приняли коллективы из районов Саратовской области, других регионов России, а также две команды из Уральской области Республики Казахстан.

Организаторы подчеркивают: турнир стал важной площадкой для обмена культурным опытом и укрепления дружественных связей между участниками из разных регионов и стран. Об этом рассказали в региональном министерстве внутренней политики.

Ольга Сергеева