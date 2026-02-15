Часть Ленинского района Саратова осталась без воды

В воскресенье, 15 февраля, в Ленинском районе Саратова временно ограничили подачу холодной воды.

По информации МУПП «Саратовводоканал», отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на водопроводных сетях.

Воды не будет до полуночи у ряда абонентов. Полный список адресов, попавших под отключение, опубликован в Telegram-канале «Новости Саратова».

Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства и обещают восстановить водоснабжение сразу после завершения работ.

Ольга Сергеева