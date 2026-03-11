Саратовский филиал «Россетей» серьёзно угрожает безопасности птиц

Энергетикам Саратовской области грозит ответственность за гибель птиц.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе филиала ПАО «Россети Волга» — компании «Саратовские распределительные сети». Как выяснили надзорные органы, на линиях электропередачи в регионе отсутствуют специальные устройства, предотвращающие гибель пернатых.

Речь идет о так называемых птицезащитных приспособлениях, которые монтируются на опорах ЛЭП и не позволяют птицам садиться на провода, получая смертельный удар током. По данным прокуратуры, такие элементы не установлены в 21 муниципальном районе области.

Отсутствие защиты создает реальную угрозу для популяции птиц, подчеркнули в ведомстве.

В адрес руководства компании внесено представление об устранении нарушений. Энергетиков обязали в кратчайшие сроки оснастить линии электропередачи необходимым оборудованием.

Ольга Сергеева