Часть жителей Солнечного до полуночи осталась без воды

Два района Саратова остались без холодной воды из-за коммунальных аварий.

Сегодня, 7 марта, жители Ленинского и Заводского районов Саратова столкнулись с перебоями в водоснабжении. По информации «Саратовводоканала», отключение холодной воды связано с техническими неполадками на сетях.

В Ленинском районе ограничения затронули часть микрорайона Солнечный. Без воды остались жители домов с 1 по 12 по улице Уфимцева (за исключением зданий № 3А, 3Б и 3В), а также домов № 29, 29А, 29Б и 29Б/1 на улице Тархова.

В Заводском районе под отключение попали поселок Тепличный, 2-й Совхозный проезд и улица Лесная.

Специалисты водоканала уже работают над устранением неполадок. Возобновить подачу воды планируется к 24:00.

Ольга Сергеева