Власти Саратовской области отремонтируют пять детских садов

Пять детских садов капитально отремонтируют в Саратовской области по нацпроекту «Семья».

В регионе стартует масштабное обновление дошкольных учреждений в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным. В программу капремонта вошли пять объектов: детские сады №68 и №230 в Саратове, пристройка школы №8 в Аткарске, детсад №6 «Колобок» в Вольске и «Колосок» в Ивантеевке.

Планируется комплексная модернизация: ремонт кровли, фасадов, замена окон и дверей, обновление инженерных сетей. Губернатор Роман Бусаргин поручил уделить особое внимание срокам и качеству работ, а также минимизировать неудобства для детей и родителей. Дизайн помещений будет согласован с педагогами и родителями.

«Благодаря таким масштабным работам фактически появляются новые учреждения», — подчеркнул глава региона, отметив, что реализация проекта значительно укрепит систему дошкольного образования области.

Ольга Сергеева