Штрафы за несоблюдение требований к перевозке детей увеличены в 2 раза

В России с января выросли штрафы за перевозку детей без автокресел.

С 9 января 2026 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность за нарушение правил перевозки несовершеннолетних. Соответствующий закон подписан в конце прошлого года.

Как разъяснили в Вольской межрайонной прокуратуре, теперь сумма взыскания для водителей-физических лиц выросла с 3 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить 50 тысяч вместо прежних 25, а юридическим — 200 тысяч рублей (ранее штраф составлял 100 тысяч).

Напомним, перевозка детей в автомобиле должна осуществляться с использованием специальных удерживающих устройств (автокресел), подобранных с учетом возраста, роста и веса ребенка.

Отдельно в прокуратуре отметили: если нарушение допустил водитель, работающий в такси и применяющий специальный налоговый режим («самозанятость»), он будет нести ответственность как должностное лицо. То есть штраф для него составит 50 тысяч рублей. Об этом пишет издание «Вольская жизнь».

Ольга Сергеева