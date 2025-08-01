Четверо саратовцев удостоены государственных наград

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда жителей Саратовской области за их профессиональные достижения и вклад в развитие страны.

Семья Бурлаковых — Анатолий и Юлия — награждены медалью ордена «Родительская слава» за значительный вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей.

Главный врач городской поликлиники №9 Анастасия Реброва удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» за многолетний добросовестный труд и заслуги в области медицины.

Фермер Владимир Горшенин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие сельского хозяйства региона.