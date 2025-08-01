В Балакове простятся с погибшим участником СВО Александром Астафьевым

Балаковец Александр Астафьев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции 2 ноября 2024 года. Об этом сообщили в местной администрации.



Уроженец города, 1986 года рождения, он добровольно отправился на службу, имея специальность тракториста-машиниста, полученную в местном училище №58.

Глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Гражданская панихида состоится сегодня, 1 августа, с 14:00 до 15:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Балакова.