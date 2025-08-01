Молодой участник СВО совершенствует боевые навыки на полигоне в Саратове

20-летний Антон Черномырдин, несмотря на юный возраст, уже имеет боевой опыт – он участвовал в спецоперации на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщает тг-канал «Время Саратовское Z».

Вместо срочной службы парень выбрал контракт с Минобороны. Сейчас Антон обучается в саратовском артиллерийском училище, где вместе с другими курсантами отрабатывает стрельбы на полигоне.

«На учебном полигоне обстановка совсем другая. Для тех, кто никогда не стрелял из орудий в реальной жизни, это хорошая практика, а условия приближены к реальным», – отмечает боец.

Саратовская область предлагает значительные выплаты контрактникам. При заключении контракта военнослужащие получают 700 тысяч рублей подъемных. В первый месяц службы общие выплаты могут достигать 2,7 миллиона рублей, а за год – 5 миллионов рублей.

Также предусмотрены вознаграждения для рекрутеров – до 350 тысяч рублей за привлечение новобранцев на контрактную службу.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в пункт отбора по адресу: Саратов, улица Буровая, 36 или по телефону 8 (8452) 38-19-20.