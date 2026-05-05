Четыре автомобиля получили от СФР пострадавшие на производстве саратовцы с начала года

Четверо жителей Саратовской области получили спецавтомобили от Соцфонда.
С начала 2026 года региональное Отделение Социального фонда России предоставило специализированные автомобили четырём местным жителям, пострадавшим на производстве.
Каждая машина оснащена ручным управлением и индивидуально адаптирована под нужды конкретного владельца.
Транспорт выдаётся на семь лет на основании реабилитационной программы. Весь этот период СФР берёт на себя компенсацию затрат на топливо, а также оплачивает текущий ремонт (раз в квартал) и капитальный (один раз за весь срок).
Помимо автомобилей, для пострадавших предусмотрены медпомощь, протезирование, санаторное лечение, профессиональная переподготовка и другие реабилитационные меры.
Ольга Сергеева