Четыре автомобиля получили от СФР пострадавшие на производстве саратовцы с начала года

Четверо жителей Саратовской области получили спецавтомобили от Соцфонда.

С начала 2026 года региональное Отделение Социального фонда России предоставило специализированные автомобили четырём местным жителям, пострадавшим на производстве.

Каждая машина оснащена ручным управлением и индивидуально адаптирована под нужды конкретного владельца.

Транспорт выдаётся на семь лет на основании реабилитационной программы. Весь этот период СФР берёт на себя компенсацию затрат на топливо, а также оплачивает текущий ремонт (раз в квартал) и капитальный (один раз за весь срок).

Помимо автомобилей, для пострадавших предусмотрены медпомощь, протезирование, санаторное лечение, профессиональная переподготовка и другие реабилитационные меры.

Ольга Сергеева