Соцфонд разъяснил саратовцам правила получения единого социального пособия в 2026 году

Новые нюансы единого пособия: на что обратят внимание в Соцфонде.

При назначении единого пособия специалисты Социального фонда России проводят комплексный анализ материального положения заявителя — изучают имущество и все поступления. Однако сейчас в ведомстве акцентируют внимание на процентных доходах от банковских вкладов и остатках на счетах.

Как пояснили в СФР, существуют обстоятельства, при которых пособие могут не одобрить, даже если остальные условия соблюдены. Отказ возможен, если общая сумма процентов по вкладам превышает региональный прожиточный минимум на душу населения. При этом важно, чтобы вклад или счёт были действующими на момент обращения. То же правило действует, если с момента закрытия счёта прошло меньше шести месяцев.

Но есть и важное исключение: если со дня закрытия вклада до подачи заявления минуло полгода и более, то превышение процентного порога уже не помешает получить пособие — разумеется, при выполнении остальных требований.

При расчёте процентный доход учитывается как 1/12 годовой суммы, равномерно распределённая по месяцам расчётного периода.

Ольга Сергеева