Четыре муниципальных объекта переданы в собственность Саратовской области

Муниципальная собственность перешла на региональный уровень.

Речь о МУП «Хвалынский водоканал», а также о трех саратовских школах — гимназии №4 имени Героя Советского Союза В.М. Безбокова, гимназии № 89 и лицее математики и информатики.

Об этом информирует пресс-служба облдумы.

Председатель комитета по управлению имуществом Саратовской области Екатерина Лавренко сообщила, что до конца года планируется передать еще восемь учреждений образования. Министр образования Александр Пажитнев добавил, что переданные школы станут ресурсными центрами для переподготовки учителей и методической отработки образовательных новшеств.

Передача школ позволит улучшить условия для получения качественных знаний, — подчеркнул председатель областной Думы Алексей Антонов.