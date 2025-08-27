Главным архитектором Петровска стала Лариса Давыдова в августе

Лариса Давыдова назначена на должность главного архитектора города Петровска.

О кадровом решении сообщил глава района Максим Калядин в своем Telegram-канале.

По словам Калядина, в развитии городской среды планируется сочетать современные подходы с сохранением исторического наследия царских времен. В рамках этой концепции уже прорабатываются проекты благоустройства ключевых общественных пространств.

В частности, в сквере на Панфилова появится большая детская площадка с веревочным комплексом. В сквере на Московской, где сохранились стены исторических номеров Соршера, планируется художественное оформление по мотивам гоголевского «Ревизора» — согласно местной легенде, здесь останавливался Хлестаков. Также утверждаются единые стандарты мощения, освещения и малых архитектурных форм.

Напомним, что возможность введения должности главного архитектора на муниципальном уровне была ранее одобрена депутатами Саратовской областной думы.