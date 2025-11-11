Четыре пожарных расчета тушили кафе в центре Саратова

В Саратове на улице Московской, 23, вечером произошел пожар в кафе.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 18:01, и к месту происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения.

По данным областного МЧС, источником огня стала кухня заведения, расположенная на первом этаже. К 18:14 возгорание площадью 20 м² было полностью локализовано и ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Для ликвидации пожара были задействованы четыре пожарных расчета. Все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются дознавателями.

Ранее в городе уже фиксировался похожий инцидент на улице Крымской, где возгорание произошло на общей кухне в пятиэтажном жилом доме. Тогда на место выехали три пожарных расчета, и шесть человек были эвакуированы из здания.