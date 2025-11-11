Володин обозначил срок строительства школы в Солнечном-2 осенью 2026 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки посетил строительство новой школы на 1500 мест в микрорайоне Солнечный-2. Образовательное учреждение с бассейном строится в этом районе впервые.

Родители учеников, с которыми пообщался спикер, активно поддерживают проект, поскольку близлежащие школы переполнены: классы по 35-40 человек, обучение ведется в две смены.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что при поддержке Володина в Саратове строятся четыре крупные школы, две из которых — в поселке Солнечном. На данном объекте уже получено разрешение на строительство и развернуты полномасштабные работы.

Володин предложил ускорить темпы строительства и сдать школу к осени 2026 года, перенести финансирование с 2027 на 2026 год. Всего строительство четырех новых школ создаст почти 5000 учебных мест, что позволит ликвидировать двухсменный режим обучения в районе.

Ольга Сергеева