Горожане пожаловались на стаю бродячих собак у диспансера в Саратове

В Саратове местные жители сообщили через соцсети о проблеме с бродячими псами. Сообщения поступили 11 ноября.

По словам очевидцев, группа бродячих животных обосновалась возле тубдиспансера на Фабричной улице. Также собаки перемещаются по периметру ограждения на улице Орджоникидзе.

В чате администрации Заводского района пользователь Юлия описала инцидент: она наблюдала, как крупный пес с лаем набрасывался на двух школьниц 8-9 лет, которые шли на уроки мимо территории «Службы благоустройства». Женщина отметила, что часть собак имеет метки, а часть — нет, но общая численность стаи от этого не снижается.

В ответ на жалобу представители администрации района проинформировали, что обращение о поимке животных уже направлено подрядчику. Чиновники уточнили, что на отлов безнадзорного питомца отводится до 72 часов с момента регистрации заявления. При этом они подчеркнули, что особи, помеченные бирками и не ведущие себя агрессивно, изъятию не подлежат.

