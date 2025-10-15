Четыре района Саратовской области потеряли земляков на фронтах СВО

Саратовская область сообщает о новых боевых потерях.

По информации районных администраций, при выполнении воинского долга погибли пятеро уроженцев региона.

Список погибших включает Дмитрия Новикова (г. Балаково), Юрия Колесникова (г. Петровск), Никиту Кругликова (г. Маркс), а также Олега Андреева и Дмитрия Боровинского (г. Энгельс).

Известны некоторые биографические детали: Дмитрий Новиков 1976 г.р. получил профессию менеджера, Юрий Колесников был выпускником Саратовского высшего военного училища и служил в сержантском звании, а Никита Кругликов освоил специальность автомеханика.

Церемонии прощания пройдут в ближайшие дни. Дмитрия Новикова и Никиту Кругликова похоронят 15 октября в Балакове и селе Сосновка соответственно. Юрия Колесникова уже предали земле в Петровске.

СВО продолжается 4-й год. Общее число погибших на фронте россиян не сообщается.

Ольга Сергеева