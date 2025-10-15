За покупку мопеда 13-летнему сыну без прав саратовцу грозит до года колонии

В Саратове возбуждено уголовное дело против 46-летнего мужчины, купившего мопед своему 13-летнему сыну.

Подросток, не имея прав и навыков вождения, попал в ДТП 19 июля вместе с другом-сверстником. Оба ребенка получили травмы.

Следствие квалифицировало действия отца по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в опасные для жизни действия»). Напомним, что эта статья предусматривает ответственность до лишения свободы на срок до одного года.

Это уже не первый случай привлечения к уголовной ответственности родителей за передачу детям опасного транспорта. Аналогичные дела возбуждались в городе Балаково и Лысогорском районе после ДТП с несовершеннолетними водителями мопедов и квадроциклов.

Ольга Сергеева