Четыре территории благоустроят в Саратове в рамках проекта формирование комфортной городской среды

На заседании комиссии в комитете по ЖКХ обсудили территории, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году.



В мероприятии приняли участие представители Общественной палаты города.

В этом году запланировано благоустроить сквер Дружбы народов, парк «Солнечный» и бульвар на ул. 2-я Садовая от ул. им. Рахова В.Г. до ул. Астраханской.

От представителей городской Общественной палаты ранее поступило предложение дополнительно включить в перечень территорию Городского парка.

«Городской парк Саратова – жемчужина городского пространства, сердце отдыха и досуга жителей и гостей города. Это уникальное пространство служит центром притяжения для горожан всех поколений. Именно поэтому важно поддерживать и развивать это знаковое место», – отметил представитель Общественной палаты Алексей Возлеев.

Данное предложение было рассмотрено комиссией. По итогам заседания единогласно принято положительное решение – территория добавлена в список.

«Реализация этих проектов позволит существенно повысить уровень комфорта проживания в городе, обновить ставшие любимыми места отдыха горожан всех возрастов и укрепить привлекательность городской среды для жителей и гостей Саратова», – прокомментировал председатель комитета Алексей Сидоров.