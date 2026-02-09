На фронтах СВО трагически погибли жители Саратова Александр Попов и Михаил Невзоров

Стало известно о гибели в зоне специальной военной операции двух уроженцев Саратовской области — Александра Попова и Михаила Невзорова.

Информацию подтвердила пресс-служба администрации города.

Губернатор Саратовской области и глава областного центра выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. В официальных обращениях подчеркивается, что земляки навсегда сохранят память об их мужестве и самоотверженном исполнении долга.

На момент публикации подробности об обстоятельствах и дате гибели военнослужащих официально не сообщались.

Ольга Сергеева