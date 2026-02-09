Саратовцы могут обращаться по обеспечению льготными лекарствами по телефонному номеру «122»

С сегодняшнего дня жители Саратова получили новую возможность для решения вопросов, связанных с лекарственным обеспечением.

На базе единого медицинского колл-центра «122» запущена услуга по приему заявок на льготные препараты.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, теперь по короткому номеру «122» саратовцы могут не только записаться к врачу, вызвать специалиста на дом или уточнить информацию о медучреждениях, но и оставить запрос, касающийся получения льготных лекарств.

«Расширение функционала горячей линии — это шаг к упрощению взаимодействия пациентов с системой здравоохранения. Граждане, имеющие право на льготное обеспечение, могут оперативно обратиться по этому вопросу, не посещая поликлинику для первичной консультации», — отметил министр здравоохранения области Владимир Дудаков.

Колл-центр работает в будние дни с 9:00 до 17:00. Специалисты принимают звонки, консультируют, а также помогают сформировать необходимые заявки для дальнейшего рассмотрения в поликлиниках по месту прикрепления пациентов.

Новая услуга призвана сделать процесс оформления льготных рецептов более доступным и удобным, особенно для маломобильных групп населения и людей старшего возраста.

Ольга Сергеева