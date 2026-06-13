Четырнадцатилетний мопедист в Алгайском районе угодил под колёса «Субару»

В ДТП в Александрово-Гайском районе пострадал подросток на мопеде.

10 июня в 16:05 у дома № 24 по улице Красного Бойца произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 14-летний мальчик.

По информации Госавтоинспекции Саратовской области, столкнулись автомобили SUBARU Forester, за рулем которого находился 71-летний мужчина, и мопед VMC CM 480, управляемый несовершеннолетним.

В результате аварии юный мопедист получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ольга Сергеева