Врач Кандаурова рассказала, почему у малоподвижных саратовцев болят колени и спина

Медики напоминают, что движение — это основная потребность человека. При его отсутствии страдают все органы, включая мозг.

Врач Ольга Кандаурова подчеркивает, что физическая активность улучшает работу сосудов и гормональный фон. В моменты стресса движение помогает потреблять кортизол, что снижает его негативное влияние.

Движение также является лучшим средством от усталости, особенно после умственного труда. Покой не способствует выздоровлению, и как только человек может двигаться, ему следует это делать.

Кандаурова отмечает, что современные технологии, такие как вибротренажеры, не заменяют реальную физическую активность. Она также советует не зацикливаться на необходимости проходить 10 тысяч шагов в день, а просто стараться больше двигаться: ходить пешком и по лестницам.

Ольга Сергеева